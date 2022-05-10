Задымление произошло в больнице имени Жадкевича на западе Москвы

На западе Москвы произошло задымление в городской больнице имени Жадкевича. В отделении неврологии на четвертом этаже закоротила лампа, сообщил главврач учреждения Александр Мясников.

По его словам, возгорание моментально потушили, эвакуацию больных остановили. По данным МЧС, площадь пожара составила два метра. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.