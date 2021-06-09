В Москве задержали укравшего часть ограды с могилы на Ваганьковском кладбище

Оперативники задержали грабителя с Ваганьковского кладбища. Мужчина воровал металлические ограждения и продавал их. По предварительным данным, грабители унесли с кладбища декоративные секции с позолоченными элементами, их стоимость оценивается в пол миллиона рублей.

Когда воры вернулись за новой наживой, одного из них удалось поймать. 43-летнего москвича уже допросили. Он рассказал, что сообщник спрятал одну секцию на кладбище, за ней он и вернулся

Второго мужчину сейчас ищут. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража" и "Подготовка к преступлению". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.