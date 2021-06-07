"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в краже старинной иконы

Столичные полицейские задержали мужчину, который украл дорогостоящую икону.

Уточняется, что к нему обратились владельцы иконы "Похвалы Богоматери", написанной во второй половине XV века, с просьбой продать ее за 350 тысяч долларов. Спустя время он заявил, что нашел покупателя и отдал владельцам аванс в размере 10 тысяч долларов, после чего перестал выходить на связь.

Оказалось, что икону он продал ничего не подозревающему коллекционеру за 80 тысяч долларов. Тот впоследствии добровольно передал ценность правоохранительным органам.

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