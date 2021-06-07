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Москва 24

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Происшествия

07 июня, 21:30

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в краже старинной иконы

происшествия видео Алексей Целищев

Столичные полицейские задержали мужчину, который украл дорогостоящую икону.

Уточняется, что к нему обратились владельцы иконы "Похвалы Богоматери", написанной во второй половине XV века, с просьбой продать ее за 350 тысяч долларов. Спустя время он заявил, что нашел покупателя и отдал владельцам аванс в размере 10 тысяч долларов, после чего перестал выходить на связь.

Оказалось, что икону он продал ничего не подозревающему коллекционеру за 80 тысяч долларов. Тот впоследствии добровольно передал ценность правоохранительным органам.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Программа: Московский патруль

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