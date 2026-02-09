ФСБ заявила, что СБУ обещали 30 тыс долларов за убийство генерал-лейтенанта Алексеева

ФСБ России опубликовала кадры допроса обвиняемых в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. СБУ оценили жизнь военного в 30 тысяч долларов.

Исполнитель Любомир Корба на допросе заявил, что в декабре получил указание ликвидировать генерала ГРУ. После покушения ему было приказано лететь в Дубай, затем в Румынию, а оттуда в Киев, где его должна была встретить команда кураторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.