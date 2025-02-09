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09 февраля, 11:15

Происшествия

В Москве расследуют причины пожара в здании бывшего электрозавода

В Москве расследуют причины пожара в здании бывшего электрозавода

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В Москве расследуют причины пожара в здании бывшего электрозавода на востоке города. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все случилось накануне вечером, 8 февраля. В момент возгорания в здании, помещения которого сдаются в аренду, было много людей. Пожарные эвакуировали больше сотни человек. Пять человек госпитализировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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