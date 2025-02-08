Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован

Силы МЧС ликвидировали открытое горение в здании Электрозавода на востоке столицы и локализовали пожар, рассказал Сергей Собянин.

Находившиеся внутри люди, по предварительным данным, эвакуированы. Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказывают ее на месте и в городских клиниках, уточнил мэр.

Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.