В ЖК "Сколковский" устраняют аварию на частном водозаборном узле

В администрации Одинцовского округа обещают решить проблему с подачей воды в течение дня. Речь идет о жилом комплексе "Сколковский".

На сайте администрации объяснили, что на частном водозаборном узле вышли из строя все три насоса, а резервных просто не оказалось. Сейчас устанавливают и подключают оборудование, которое предоставили "Одинцовские теплосети".

О ситуации, когда без воды остался целый жилой комплекс и школа, сообщили телезрители. Они прислали видео, где люди выстраиваются в очереди за привозной водой, которую доставляют пожарные. Другие жители сообщают, что даже приносят снег с улицы и используют талую воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.