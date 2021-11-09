Несколько домов остались без воды из-за аварии на трубопроводе в Мытищах

Фото: depositphotos/Alekcey

Жители семи домов на Новомытищинском проспекте в подмосковных Мытищах отключены от холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе.

ЧП произошло в понедельник вечером, 8 ноября. В одном из домов произошло подтопление подвала, аварийным службам пришлось отключить там электричество.

На время устранения последствий аварии организован подвоз питьевой воды. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Московской области сообщает ТАСС.

"В связи с неисправностью на трубопроводе холодного водоснабжения в подмосковных Мытищах в районе улицы Летная и корпуса № 6 дома № 80 на Новомытищинском проспекте было снижено давление подачи холодной воды в ряде домов. <...> В части домов приостановлена подача холодного водоснабжения до устранения неисправности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что холодное водоснабжение временно отсутствует на Новомытищинском проспекте в корпусах 1, 2, 5, 6 и 8 домов под номером 80, а также в 7 и 8 корпусах домов под номером 82.

"Возможно отключение воды по адресам: Новомытищинский проспект, дом 80, корпус 7; дом 80, корпус 9; дом 80, корпус 2а; дом 82, корпус 9", – сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на сетях водоканала в Саратове без воды остались 424 тысячи жителей города. В МЧС рассказали, что в связи с аварийно-ремонтными работами перекрыли водовод диаметром 1 000 миллиметров.