Собянин посетил пострадавших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы

12:45
Сергей Собянин посетил пострадавших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. Мэр написал у себя в социальных сетях о состоянии пострадавших, а также отметил, что семьям погибших окажут помощь.
Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря открыл 45-летний житель столицы. Сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции обезвредил и задержал злоумышленника. Георгия Домолаева представят к государственной награде.
В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. Ребенку провели успешную операцию.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
Стрелявшему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, во время происшествия мужчина находился в невменяемом состоянии. На допросе задержанный говорил про пандемию и мировой заговор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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