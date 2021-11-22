17:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Специалисты подмосковного "Мосэнерго" восстановят горячее водоснабжение в ряде домов городского округа Химки к 19:00, сообщает Агентство "Москва".
Это произойдет после того, как завершат аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе. На место аварии направили оперативную группу ГКУ МО "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба".
Отмечается, что ситуация находится на контроле министерства энергетики Московской области. Известно, что причиной отключения стала течь магистрального трубопровода.
Ремонт течи магистрального трубопровода стал причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Московской, Аптечной, Маяковского, Розы Люксембург, Чапаева и Пролетарской, а также в доме 3 на улице Коммунистической и в доме 3/1 на улице Первомайской.
Администрация городского округа Химки до этого сообщала об отключении порядка 45 домов от системы горячего водоснабжения и центрального отопления.
Горячее водоснабжение в Химках восстановят после ремонта на трубопроводе – Минэнерго
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