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08 июля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: нефтяной резервуар взорвался в Усинске

Новости регионов: нефтяной резервуар взорвался в Усинске

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В городе Усинске, расположенном в республике Коми, взорвался нефтяной резервуар. Судя по кадрам, сначала его подняло над землей, а затем в небе появился столб пламени. Что стало причиной ЧП и есть ли утечка нефти, не сообщается.

Шесть человек пострадали в массовой аварии под Красноярском. На трассе столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ГАИ, один из водителей выехал на встречную полосу и врезался в машину. От удара другое авто отбросило на проезжающую рядом легковушку. Пятеро участников аварии госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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