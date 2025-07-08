Новости регионов: нефтяной резервуар взорвался в Усинске

В городе Усинске, расположенном в республике Коми, взорвался нефтяной резервуар. Судя по кадрам, сначала его подняло над землей, а затем в небе появился столб пламени. Что стало причиной ЧП и есть ли утечка нефти, не сообщается.

Шесть человек пострадали в массовой аварии под Красноярском. На трассе столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ГАИ, один из водителей выехал на встречную полосу и врезался в машину. От удара другое авто отбросило на проезжающую рядом легковушку. Пятеро участников аварии госпитализированы.

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