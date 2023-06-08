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МВД опубликовало первые результаты расследования по делу о массовом отравлении сидром

МВД опубликовало первые результаты расследования по делу о массовом отравлении сидром

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МВД России опубликовало первые результаты расследования по делу о массовом отравлении сидром. Оказалось, что спиртосодержащая жидкость, из которой сделали партию напитка, была украдена со склада МВД в Самарской области.

В связи с этим глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова. Кроме него, будет уволен начальник ФКУ полковник МВД Александр Ремнев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
происшествиярегионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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