В Кремле выделили самоотверженную работу спасателей в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ведут самоотверженную работу в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Они продолжают трудиться и при обстрелах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сложность заключается в том, что в целом ряде мест приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины. Это осложняет работу. Главную задачу, вы знаете, по спасению людей, как всегда, наши спасатели выполняют самоотверженно", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, доклады из этого района приходят Владимиру Путину, который держит на контроле ситуацию.

"Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", – напомнил Песков.

Также он добавил, что президент РФ пока не собирается посещать зону бедствия в Херсонской области для организации совещания.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Кроме того, сообщалось о пяти погибших.

Сейчас продолжается эвакуация жителей. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них – более 170 детей и 42 маломобильных человека. 29 пострадавших пришлось госпитализировать.

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