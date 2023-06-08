Росалкоголь изъял более 10 тысяч литров напитка "Мистер Сидр" в Астрахани

Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"

Росалкогольрегулирование изъяло в Астрахани более 10 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", употребление которого связывают с многочисленными отравлениями в ряде регионов, сообщает "Интерфакс".

В ходе проверки складских помещений на улице Рождественского ведомство при поддержке силовых структур обнаружило опасный напиток без сопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС.

Всю нелегальную алкогольную продукцию передали на досудебное хранение. Ее образцы отобраны для проведения экспертизы.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер сидр" выявили уже в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Общее число пострадавших в результате отравления составляет 96 человек, из них 30 человек скончались. На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Ранее также сообщалось, что Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров напитка марки "Мистер Сидр".

Арестованный производитель суррогатного сидра пытался уничтожить продукцию