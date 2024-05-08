08 мая, 23:30Происшествия
Новости регионов: сильный ветер в Екатеринбурге снес крышу продуктового магазина
Сильный ветер в Екатеринбурге унес крышу продуктового магазина. Часть сорванной кровли приземлилась на машину, припаркованную рядом. А в другой части города рабочие пытались поймать летающие металлические листы забора.
В Петропавловске-Камчатском сгорел строящийся ангар на территории морского вокзала. Изначально площадь пожара составляла 5 тысяч квадратных метров, пожарным удалось вовремя локализовать возгорание и не допустить перекидывания огня на соседние здания. Сообщается, что порт работает штатно, инфраструктура не пострадала.
Медведи пришли на заснеженную гору в Сочи после закрытия горнолыжного сезона. Местные жители сняли на видео медведицу и двух детенышей, которые катались с горы недалеко от закрытых трасс.
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