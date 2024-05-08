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Новости

08 мая, 23:30

Происшествия

Новости регионов: сильный ветер в Екатеринбурге снес крышу продуктового магазина

Новости регионов: сильный ветер в Екатеринбурге снес крышу продуктового магазина

"Безопасный город": задержан боец ММА за проезд по разведенному мосту в Петербурге

"Безопасный город": полицейские остановили грузовик с наркотиками на подъезде к Москве

"Безопасный город": суд вынес приговор бойцу джиу-джитсу за избиение подростка в Москве

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Новости мира: грузовой Boeing 767 экстренно приземлился в Стамбуле

Сильный ураган накрыл несколько российских регионов

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Новости мира: человек погиб из-за торнадо в Барнсдолле в США

Сильный ветер в Екатеринбурге унес крышу продуктового магазина. Часть сорванной кровли приземлилась на машину, припаркованную рядом. А в другой части города рабочие пытались поймать летающие металлические листы забора.

В Петропавловске-Камчатском сгорел строящийся ангар на территории морского вокзала. Изначально площадь пожара составляла 5 тысяч квадратных метров, пожарным удалось вовремя локализовать возгорание и не допустить перекидывания огня на соседние здания. Сообщается, что порт работает штатно, инфраструктура не пострадала.

Медведи пришли на заснеженную гору в Сочи после закрытия горнолыжного сезона. Местные жители сняли на видео медведицу и двух детенышей, которые катались с горы недалеко от закрытых трасс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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