Новости регионов: сильный ветер в Екатеринбурге снес крышу продуктового магазина

Сильный ветер в Екатеринбурге унес крышу продуктового магазина. Часть сорванной кровли приземлилась на машину, припаркованную рядом. А в другой части города рабочие пытались поймать летающие металлические листы забора.

В Петропавловске-Камчатском сгорел строящийся ангар на территории морского вокзала. Изначально площадь пожара составляла 5 тысяч квадратных метров, пожарным удалось вовремя локализовать возгорание и не допустить перекидывания огня на соседние здания. Сообщается, что порт работает штатно, инфраструктура не пострадала.

Медведи пришли на заснеженную гору в Сочи после закрытия горнолыжного сезона. Местные жители сняли на видео медведицу и двух детенышей, которые катались с горы недалеко от закрытых трасс.

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