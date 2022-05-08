Парашютисты-десантники спасают от огня местообитания снежного барса. Спасатели работают в труднодоступных горных районах Тувы и Бурятии. Общая численность группировки пожаротушения составляет 69 человек.

По данным Авиалесоохраны, пожар возник из-за небрежного отношения кс огнем местного населения, порывы ветра усилили его распространение.

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