Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

В Подмосковье продолжаются поиски 3 подростков, пропавших в Звенигороде.

По данным МЧС, 13-летняя девочка и двое мальчиков 12-ти лет ушли гулять и до сих пор не вернулись. Детей видели в районе Москвы-реки. На берегу обнаружили их следы и шапку одного из подростков. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в столице начался снег. По прогнозам синоптиков, он продлится до утра 8 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

