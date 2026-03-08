График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

"Московский детектив": "Мосгаз"

Семь автомобилей столкнулись на Алтуфьевском шоссе

Уголовное дело возбуждено после пропажи трех подростов в Звенигороде

Вертолетный отряд привлекли к поискам пропавших в Звенигороде детей

Новости мира: черный дождь прошел в Тегеране после атаки США и Израиля

Несколько подростков пропали в подмосковном Звенигороде

Почти 150 добровольцев задействованы в поисках пропавших детей в Звенигороде

Новости мира: число жертв наводнений в Найроби выросло до 23 человек

Трое подростков пропали в подмосковном Звенигороде

В Подмосковье продолжаются поиски 3 подростков, пропавших в Звенигороде.

По данным МЧС, 13-летняя девочка и двое мальчиков 12-ти лет ушли гулять и до сих пор не вернулись. Детей видели в районе Москвы-реки. На берегу обнаружили их следы и шапку одного из подростков. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в столице начался снег. По прогнозам синоптиков, он продлится до утра 8 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияобществопогодагородвидеоДарья Тащина

