Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 февраля

В Люберцах подросток пострадал от взрыва петарды. Мать пострадавшего рассказала, что он нашел петарду, когда выносил мусор, попытался ее поджечь, и она взорвалась прямо у него в руках.

Кроме того, на МЦД-3 в феврале и в марте изменится расписание поездов. Это произойдет из-за ремонта на станции Зеленоград-Крюково. Некоторые из поездов отменят, а ночью интервалы движения местами увеличат до 30 минут.

Также в Москве началось строительство правого тоннеля будущего участка Арбатско-Покровской линии от станции "Щелковская" до новой платформы "Гольяново". Проходческий щит "Юлия" должен пройти под землей больше полутора километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

