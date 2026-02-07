Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 февраля

Уголовное дело возбуждено после взрыва петарды в руках подростка в Люберцах

Кадеты разрушили иглу в Южном Бутове

Уголовное дело возбудили после несчастного случая в Люберцах

Новости мира: 45 человек погибли в Японии из-за снегопада

Новости регионов: напавшего на общежитие медицинского вуза в Уфе задержали

Уголовное дело возбуждено после взрыва петарды в руках подростка в Люберцах

Подросток получил травму руки, подняв с земли неизвестный предмет в Люберцах

Новости мира: восемь человек погибли на юге Филиппин из-за шторма

Домработница вместе с мужем ограбила квартиру в Бутове

В Люберцах подросток пострадал от взрыва петарды. Мать пострадавшего рассказала, что он нашел петарду, когда выносил мусор, попытался ее поджечь, и она взорвалась прямо у него в руках.

Кроме того, на МЦД-3 в феврале и в марте изменится расписание поездов. Это произойдет из-за ремонта на станции Зеленоград-Крюково. Некоторые из поездов отменят, а ночью интервалы движения местами увеличат до 30 минут.

Также в Москве началось строительство правого тоннеля будущего участка Арбатско-Покровской линии от станции "Щелковская" до новой платформы "Гольяново". Проходческий щит "Юлия" должен пройти под землей больше полутора километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортгородвидеоАлексей Лазаренко

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика