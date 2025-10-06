Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

Кафе загорелось на улице Покровке в Москве. Огонь возник на чердаке. Пять человек успели покинуть помещения до приезда пожарных. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Около 10 автомобилей повреждены в одном из столичных дворов. Неизвестный разбивает лобовые стекла и крыши. Граждане предположили, что причиной тому стала неправильная парковка.

Житель Подольска, напавший на собаку-инвалида, задержан. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

