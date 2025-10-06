Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 октября

Кафе загорелось на Покровке в Москве

Напавшему на собаку-инвалида жителю Подольска грозит серьезное наказание

Мужчина украл 2 мобильных телефона и смарт-часы в одном из ТЦ Москвы

Новости регионов: пропавшую семью в Красноярском крае искали на 130 кв км тайги

Чемпиона мира по гимнастике Дудченко обвинили в вымогательстве денег и избиении

Две легковушки столкнулись у набережной в Москве

Полицейские задержали мужчину, избившего собаку-инвалида в Подольске

Мужчина с ножом напал на двух человек на Арбате в Москве

Несколько подпольных майнинговых ферм обнаружили под Санкт-Петербургом

Кафе загорелось на улице Покровке в Москве. Огонь возник на чердаке. Пять человек успели покинуть помещения до приезда пожарных. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Около 10 автомобилей повреждены в одном из столичных дворов. Неизвестный разбивает лобовые стекла и крыши. Граждане предположили, что причиной тому стала неправильная парковка.

Житель Подольска, напавший на собаку-инвалида, задержан. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика