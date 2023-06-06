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06 июня, 21:45

Происшествия

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11 метров

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11 метров

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Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11 метров. Около тысячи человек эвакуировали спасатели из поселков, который ушли под воду после разрушения Каховской ГЭС.

Сейчас граждане находятся в пунктах временного размещения. По прогнозам специалистов, вернуться в свои дома люди смогут примерно через трое суток. Однако киевские власти продолжают усугублять ситуацию, увеличивая сброс воды с Днепропетровской ГЭС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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