Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 11 метров. Около тысячи человек эвакуировали спасатели из поселков, который ушли под воду после разрушения Каховской ГЭС.

Сейчас граждане находятся в пунктах временного размещения. По прогнозам специалистов, вернуться в свои дома люди смогут примерно через трое суток. Однако киевские власти продолжают усугублять ситуацию, увеличивая сброс воды с Днепропетровской ГЭС.

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