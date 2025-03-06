Представители банка прокомментировали взрыв в отделении в ТРЦ "Свиблово"

В торговом центре "Свиблово" в Москве взорвался банкомат. Ситуацию прокомментировали представители банка. Они сообщили, что пострадавших нет, клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах не пострадали.

Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранительным органам, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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