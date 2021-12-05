В Туве из-под обломков здания достали пострадавшего

Спасатели живым достали рабочего, который оказался под руинами при обрушении 13-этажного здания цеха в Туве. Мужчину передали медикам. Поисковая операция длилась 9 часов.

Все это время работали тепловые пушки, чтобы человек не замерз.Там сейчас минус 25. Большую часть времени разбор шел вручную. Известно об одном погибшем.

К обрушению могло привести землетрясение, которое произошло в пятницу. По информации МЧС, здание разрушено на 80%. Также рассматривают версию халатности и нарушение правил техники безопасности. Прокуратура и СК начали проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.