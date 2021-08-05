В Строгине девочка застряла в ограждении пляжного кафе

В кафе на пляже в Строгине спасатели вызволяли ребенка. Девочка застряла в ограждении площадки и не смогла выбраться.

Пришлось вызывать спасателей со спецоборудованием. В итоге девочка не пострадала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.