Адвокат рассказал, что грозит водителю, сбившему детей на Дмитровском шоссе

Адвокат Максим Калинов рассказал, что грозит водителю, сбившему детей на Дмитровском шоссе. Они с отцом переходили дорогу в неположенном месте.

"Однозначно, конечно же, водитель тоже будет признан виновным, потому что сбил вроде как бы не на пешеходном переходе, но это его вины не умаляет. В его случае наказание пойдет по статье 264-й, но уже по пункту первому, предусматривающему наказание до двух лет лишения свободы", – сказал адвокат.

Он уточнил, что в данном случае речь о реальном лишении свободы уже не пойдет.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в районе дома 163А: автомобиль BMW сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Уточняется, что отец с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал один ребенок – мальчик восьми лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.