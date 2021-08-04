Эксперт рассказал, какое наказание понесет отец, чьих детей сбили на Дмитровском шоссе

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какое наказание понесет отец, чьих детей сбили на Дмитровском шоссе. Они переходили дорогу в неположенном месте.

"Совершенно очевидно на видео видно, что вина полностью лежит на отце детей. Родители могут подвергнуться штрафу от 100 до 500 рублей. Плюс будет штраф 1 000 рублей за переход дороги в неположенном месте", – сказал Хайцеэр.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе в районе дома 163А: автомобиль BMW сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Уточняется, что отец с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал один ребенок – мальчик восьми лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.