СК возбудил дела по факту ранений российских журналистов в ДНР украинскими войсками.

Аграрии РФ собрали 5,5 млн тонн зерна нового урожая – Минсельхоз.

При полном запрете сухопутного транзита в Калининград потребуется до 22 судов – губернатор.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.