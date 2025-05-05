СК назначит экспертизы для выяснения причин пожара на юго-западе Москвы

Сотрудники Следственного комитета назначат несколько экспертиз для выяснения причин пожара, который произошел в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы.

Огнеборцы тушили возгорание всю ночь, жители дома были эвакуированы в целях безопасности. Специалисты МЧС выносили некоторых на руках. В какой-то момент перекрытие между 8-м и 9-м этажами рухнуло, пламя перекинулось на квартиру снизу. Затем площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, к тушению привлекли 60 человек, 20 единиц техники, а также авиацию.

Причины взрыва и последующего за ним пожара пока неизвестны. Черемушкинская межрайонная прокуратура примет участие в установлении всех обстоятельств произошедшего.

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