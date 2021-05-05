Новости России: в Санкт-Петербурге речной трамвай врезался в Аничков мост

05 мая, 09:45
В Санкт-Петербурге речной трамвай протаранил Аничков мост. Теплоход "Маргарита" столкнулся с опорой, когда пытался развернуться. Это однопалубное прогулочное судно вместимостью до 50 человек. Такие ходят по рекам и каналам Петербурга, не заходя в Финский залив. В этот раз пассажиров на борту не было. Сам экипаж не пострадал. Видимых разрушений у знаменитого моста также не увидели. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.
В Удмуртии старый тополь едва не убил мать с двумя детьми. Случилось это в городе Глазове на севере республики. Там дерево не выдержало сильного порыва ветра, оборвало провода и упало на тротуар, по которому шли люди. Все это попало на камеры наружного наблюдения. Следственный комитет организовал проверку. Сейчас устанавливают, какая компания отвечает за состояние этой территории.
На Байкале дайверы-моржи искупались под хруст льда. Экстремальное погружение в почти растаявшее озеро сняли на видео. Сейчас водоем, покрытый ледяными иглами, больше похож на ежика. На кадрах видно, как несколько человек плывут, пробираясь сквозь лед, а вернее миллионы небольших сосулек. При этом раздается характерный шелест.
"Березовый" мальчик решил идти в депутаты. Алексей Дудоладов, который прославился тем, что в поисках интернета карабкался по деревьям, планирует баллотироваться в Заксобрание Омской области. Студент отметил, что люди "устали слушать" депутатов, которые чудесным образом пропадают после выборов, а он совсем не такой.
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