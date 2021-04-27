Уголовное дело возбуждено после обмана ветерана ВОВ в Москве

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По факту мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в столице возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

"В ходе проверки установлено, что с 20 по 22 апреля 2021 года неустановленные лица под предлогом оказания безвозмездной медицинской помощи похитили у пенсионера более 220 тысяч рублей, причинив ему значительный материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.

Ранее столичные правоохранители задержали предполагаемых участников банды, занимавшейся кражами дорогих мобильных телефонов у пассажиров метро.