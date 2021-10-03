В Подмосковье расследуют массовое отравление собак. 16 псов погибли, еще около 160 пострадали. Все произошло в приюте для животных в Чехове.

В ходе проверки, проведение которой поручено чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращение с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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