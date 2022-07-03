Спасатели проверяют информацию о пожаре в "Москва-Сити"

Данные о произошедшем в башне Capital Towers в "Москва-Сити" проверяется спасателями, проводится разведка.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. По информации МЧС, в башне Capital Towers загорелись строительные леса, площадь пожара составила 1 квадратный метр, при этом пострадавших нет.

Очевидцы наблюдали черный дым с верхних этажей и кровли здания.

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