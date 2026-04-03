ФСБ показала кадры разминирования электроскутера рядом с бизнес-центром в Москве. По данным силовиков, СБУ планировала подрыв для убийства одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы.

Разминирование проводил робот. Он помог извлечь бомбу из багажника электроскутера. Ее замаскировали под бытовую зарядную станцию.

Самодельное взрывное устройство состояло из приемника сигнала с блоком питания, заряда с готовыми поражающими элементами и электронного реле с источником питания. Устроить взрыв намеревались дистанционно.

