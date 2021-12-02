Тракторист в Севастополе протаранил ограждение, едва не сбив человека. Видео с уличных камер опубликовали в интернете. Ребенок, который оказался на пути машины, успел отбежать. По одной из версий, ЧП случилось, потому что водитель засмотрелся в телефон.



В Нижегородской области пьяные подростки угнали машину и врезались в столб. Нетрезвая компания из школьников в возрасте от 11 до 17 лет решила покататься и взяла для этого автомобиль родителей одного из приятелей. На машину, которая "виляла" по дороге, обратил внимание патруль ГИБДД. Автомобиль с подростками занесло на заснеженной дороге, он врезался в фонарный столб и замер у бокса с надписью "Авторазборка". Подростки отделались ушибами и порезами.

В Чувашии задержали фальшивых невест, которые обманули на три миллиона рублей настоящих женихов из Китая. По статье "Мошенничество" проходят пятеро мужчин, трое из них под стражей. По версии следователей, аферисты находили своих жертв через сайт знакомств и, выдавая себя за девушек, вступали с ними в переписку. В итоге потенциальные женихи из Китая приглашали собеседниц к себе на родину, чтобы вступить в законный брак. Пока заявления о "сбежавших невестах" поступили от трех китайцев. Полиция ищет других обманутых женихов.

Упавшему во время урагана Тургеневскому дубу из Орловской области подарили вторую жизнь. Он будет представлять Россию на международном конкурсе "Европейское дерево года". Об этом сообщил в Instagram губернатор Андрей Клычков. Комиссия оценивает в первую очередь историю дерева. Иван Тургенев посадил этот дуб 198 лет назад. Он простоял в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" до урагана в минувший вторник. 30 ноября шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли.



В Псковской области на заседание местных властей явился эксперт в образе кота. Животное появилось зале Городского культурного центра, когда парламентарии обсуждали бюджет. Разговор, сколько денег выделить на культуру, не заинтересовал кота.

В Кабардино-Балкарии жители поселка Терскол остались без света и газа. Мощный ураган повалил деревья, которые повредили газопровод высокого давления и линию электропередачи. Как сообщил оперативный дежурный спасательной службы, больше всего проблем с электричеством – много поваленных столбов и оборванных проводов. Ремонтом занимаются около 60 специалистов. Восстановить поврежденные коммуникации планируют 2 декабря к 14:00.