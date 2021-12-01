Бывшая ученица "Московского тренингового центра" рассказала об обучении

Фото: moscow.sledcom.ru

Бывшая ученица "Московского тренингового центра" Оксана Дорофеева заработала психическое расстройство после обучения в центре. Об этом пострадавшая рассказала РЕН ТВ.

По ее словам, на тренинг она попала в ноябре 2019 года. Тогда она познакомилась с молодым человеком в кафе. Девушка попросила у него зарядку для телефона, а тот вовлек ее в тренинг, пообещав изменить ее жизнь.

"Как оказалось, в этом тренинге была не одна ступень, а несколько, о чем мне не говорилось. И там оказалась целая система вовлечения на третей ступени, последней. Я прошла первую ступень "Открытие тренинга", вторая ступень называется "Прорыв", и третья – лидерская программа", – рассказала Дорофеева.



Пострадавшая отметила, что оплатила последнюю ступень, но почувствовала себя не очень хорошо, поэтому ушла с тренинга. После этого девушка попала в психиатрическую клинику с подозрением на биполярное расстройство.

"Пролежала там две недели, как раз на Новый, 2020-й год, где профессор, занимающийся моим лечением, сказал мне, что у меня задействованы участки головного мозга, которые возбуждаются при употреблении наркотиков. Я подозреваю, что мне на тренинге наркотики подмешали", – сказала Дорофеева.

Ранее сообщалось, что в отношении трех руководителей "Московского тренингового центра" завели дело по четырем статьям, в том числе о доведении до самоубийства. В центре применяли опасную для психики методику "Лайфспринг", которая представляет собой трехуровневый психологический тренинг. В результате одна из выпускниц центра покончила с собой в 2015 году.

