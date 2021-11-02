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Происшествия

08:15

Владельцам речных трамвайчиков может грозить штраф до миллиона рублей

происшествия транспорт видео Иван Лозовой

В районе Северного речного вокзала выловили нарушителей режима нерабочих дней. До миллиона рублей штрафа грозит владельцам речных трамвайчиков.

Сообщается, что один из перевозчиков устраивал мероприятия на воде. Судя по кадрам, среди пассажиров много тех, кто в группе особого риска. Это люди старше 60 лет.

Также выяснилось, что меры безопасности на борту не соблюдали. Дистанцию не обеспечивали, за масочным режимом тоже не следили. Теперь компании грозит штраф – до миллиона рублей или приостановка работы до трех месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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