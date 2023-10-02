Рейс Москва – Анталья вернулся в аэропорт из-за замечаний по работе кондиционеров

Самолет, следовавший по маршруту из Москвы в Анталью, вернулся в аэропорт из-за замечаний по работе системы кондиционирования. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот".

Там отметили, что информация о проблемах с двигателем, которую распространил ряд телеграм-каналов, не соответствует действительности. Посадка самолета была выполнена в штатном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.