Вертолет присоединился к тушению пожара в промзоне на востоке столицы

Вертолет присоединился к тушению пожара площадью 2,5 тысячи квадратных метров в промзоне на улице Буракова в Москве – уже совершен сброс воды. Также есть вероятность, что огонь перекинется на соседнее строение, в котором находится шинный цех. Об этом сообщили в оперативных службах.

Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных. По данным МЧС, обрушились перекрытия между этажами и кровля на площади 1 тысячи "квадратов". К тушению огня привлекли 120 спасателей и 35 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

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