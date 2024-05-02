Спасатели тушат пожар в административном здании на востоке Москвы

Спасатели тушат пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров, который произошел на улице Буракова в Москве. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС РФ.

Также в здании произошло обрушение на площади 1 тысячи "квадратов". Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности, для ликвидации возгорания запросили авиацию, рассказали ТАСС в оперативных службах.

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