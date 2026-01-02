Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск

На трассе Тюмень – Омск произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и десятилетняя девочка. Виновницей аварии стала 22-летняя водитель "Лады" со стажем всего три месяца, которая вылетела на встречную полосу.

Десятки тысяч жителей Краснодара и Майкопа остаются без электричества, отопления и водоснабжения уже более двух суток из-за мощного снегопада. Спецтехника не справляется с расчисткой завалов, а у людей возникают перебои со связью.

В Новосибирске жителям также приходится самостоятельно бороться со снежными заносами. Одна из жительниц на собственные средства наняла технику, чтобы расчистить проезд ко двору.

