01 октября, 23:15

Происшествия

Оставившая дочь в турецком аэропорту россиянка планирует забрать ребенка из приемной семьи

Оставившая дочь в турецком аэропорту россиянка планирует забрать ребенка из приемной семьи

Оставившая дочь в турецком аэропорту россиянка планирует забрать ребенка из приемной семьи

Жительница Подмосковья Екатерина Бурнашкина хочет вернуть дочь после того, как год назад родила ее в аэропорту Антальи и оставила в туалете. Соседи отмечают, что Екатерина всегда была самостоятельной и не похожей на девочек своего возраста.

Адвокат Бурнашкиной Виктория Елисеева рассказала, что сейчас девушке предстоят психиатрические исследования, после которых суд примет решение о возможности безопасного возвращения ребенка матери. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

