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Происшествия

Новости регионов: в Челябинске маньяк 14 лет прятал в доме девушку и насиловал ее

Новости регионов: в Челябинске маньяк 14 лет прятал в доме девушку и насиловал ее

Новости мира: двое мигрантов из Ирака публично сожгли Коран в Швеции

Грузинская оппозиция закидала яйцами приехавших в Батуми российских туристов

В Турции уничтожат найденные на черноморском курорте мины

Автобус и два автомобиля сгорели после удара ВСУ по Донецку

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников

Новости часа: ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР более 131 тысячи боеприпасов

ВСУ выпустили около 30 снарядов по Донецку и Ясиноватой в течение часа

Новости часа: 10 российских предприятий получили право на экспорт продукции в КНР

Почти 7 тысяч человек эвакуировали в канадской провинции из-за лесного пожара

Дело по двум статьям возбуждено в Челябинской области. Там раскрыли маньяка, который на протяжении 14 лет удерживал пленницу и насиловал ее.

Полиция Краснодара задержала водителей, устроивших гонки на элитных иномарках в центре города. Им придется заплатить штраф.

В Екатеринбург на смену аномальной жаре пришли ливни. На дорогах образовались огромные заторы, общественный транспорт работал с перебоями. Экстренные службы города до сих пор устраняют последствия разгула стихии.

Спасатели в Пермском крае тушат лесной пожар. Огонь охватил почти 100 гектаров в Закамском лесничестве. Информации о пострадавших не поступало.

Козел ехал в кузове грузовика по дагестанской дороге и зацепился рогами за провода. Он так и остался на них висеть, пока очевидцы снимали видео и думали, как его освободить. В итоге животное удалось снять с проводов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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