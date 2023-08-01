Новости регионов: в Челябинске маньяк 14 лет прятал в доме девушку и насиловал ее

Дело по двум статьям возбуждено в Челябинской области. Там раскрыли маньяка, который на протяжении 14 лет удерживал пленницу и насиловал ее.



Полиция Краснодара задержала водителей, устроивших гонки на элитных иномарках в центре города. Им придется заплатить штраф.

В Екатеринбург на смену аномальной жаре пришли ливни. На дорогах образовались огромные заторы, общественный транспорт работал с перебоями. Экстренные службы города до сих пор устраняют последствия разгула стихии.

Спасатели в Пермском крае тушат лесной пожар. Огонь охватил почти 100 гектаров в Закамском лесничестве. Информации о пострадавших не поступало.

Козел ехал в кузове грузовика по дагестанской дороге и зацепился рогами за провода. Он так и остался на них висеть, пока очевидцы снимали видео и думали, как его освободить. В итоге животное удалось снять с проводов.

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