Пожар произошел в доме в подмосковной Власихе

Дом загорелся в подмосковной Власихе в Одинцовском районе.

На кадрах, которые прислали телезрители, виден поднимающийся столб черного дыма над жилым районом. Официальной информации в настоящее время нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.