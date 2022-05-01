Пожар произошел на одном из военных объектов под Белгородом, есть пострадавшие – губернатор.

Знамя Победы подняли на главный флагшток Мелитополя – власти города.

Экспорт лекарств из Индии за год достиг почти 24 миллиардов долларов – это рекорд.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.