Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 09:45

Происшествия

Новости мира: в Дубае жители вновь слышат звуки взрывов

Новости мира: в Дубае жители вновь слышат звуки взрывов

КСИР начал масштабную операцию против США и Израиля

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Горячая линия открыта для российских туристов на Ближнем Востоке

Зачинщиков драки в торговом центре "Щука" арестовали

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Пятизвездочный отель загорелся в густонаселенном районе Дубая

Взрывы слышны в ряде стран Ближнего Востока

В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана

Более 20 провинций Ирана подверглись атакам США и Израиля

Новости мира: в Дубае жители вновь слышат звуки взрывов. По словам очевидцев, новые атаки проходят в районе аэропорта.

Президент США Дональд Трамп ответил на угрозы Корпуса стражей исламской революции. Американский лидер опубликовал пост, в котором предлагает КСИР воздержаться от ответных действий и атак на американские объекты.

Несколько сильнейших взрывов произошли в иракском Эрбиле на американской базе. На видео очевидцев виден черный дым и языки пламени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоПолина Брабец

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика