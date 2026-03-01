Новости мира: в Дубае жители вновь слышат звуки взрывов. По словам очевидцев, новые атаки проходят в районе аэропорта.

Президент США Дональд Трамп ответил на угрозы Корпуса стражей исламской революции. Американский лидер опубликовал пост, в котором предлагает КСИР воздержаться от ответных действий и атак на американские объекты.

Несколько сильнейших взрывов произошли в иракском Эрбиле на американской базе. На видео очевидцев виден черный дым и языки пламени.

