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29 мая, 21:15

Политика

Путин позвонил Эрдогану и поздравил с победой на выборах

Путин позвонил Эрдогану и поздравил с победой на выборах

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Турецкий ЦИК объявил победу Эрдогана на выборах

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Кроме того, была достигнута договоренность о развитии отношений, заявили в канцелярии президента Турции.

Комментируя переизбрание Эрдогана на третий президентский срок, пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на сохранение высокой динамики в российско-турецких проектах, в том числе по созданию энергетического хаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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