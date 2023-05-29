Путин позвонил Эрдогану и поздравил с победой на выборах

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Кроме того, была достигнута договоренность о развитии отношений, заявили в канцелярии президента Турции.

Комментируя переизбрание Эрдогана на третий президентский срок, пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на сохранение высокой динамики в российско-турецких проектах, в том числе по созданию энергетического хаба.

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