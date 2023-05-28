Греция и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций ЕС – СМИ

Греция и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Как сообщило издание Politico, Будапешт и Афины требуют проверить, действительно ли компании, подпадающие под новые ограничения, связаны с Россией.

Дело в том, что дипломаты при разработке очередного санкционного пакета пользовались так называемым списком спонсоров конфликта, предоставленный Киевом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.