Эксперт оценил итоги переговоров делегаций России и США в Стамбуле

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко прокомментировал итоги переговоров делегаций России и США в Стамбуле. Он отметил, что переговоры, вероятно, касались технических вопросов, связанных с работой посольств и консульств двух стран.

Минченко подчеркнул, что для восстановления нормальной работы дипломатических ведомств потребуется время. Среди ключевых задач – возвращение визового режима, решение вопросов с недвижимостью и восстановление численности посольств. По его мнению, технические и организационные вопросы можно решить в течение года, но главное – улучшение общего климата в отношениях двух стран.

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