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26 августа, 07:45

Политика

Расчеты ЗРК "Тор-М2" нанесли удар по силам ВСУ в Курской области

Расчеты ЗРК "Тор-М2" нанесли удар по силам ВСУ в Курской области

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Российская авиация наносит удары по резервам ВСУ, которые украинское командование стягивает к Курской области. Расчеты ЗРК "Тор-М2" противостоят баллистике, ударным и разведывательным дронам противника. Расчеты работают по наводкам радиолокационных станций, которые сканируют пространство.

Накануне были сорваны попытки атак ВСУ в направлении Вишневки, Борков, Погребков и Спального. А силам интернациональной бригады "Пятнашка" удалось отбить поселок Нечаев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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