В РФ вернулись 303 военных в рамках обмена пленными с Украиной

Россия и Украина завершили третий этап обмена военнопленными по формуле 1 000 на 1 000. Каждая сторона передала по 303 военных, сообщили в министерстве обороны РФ.

Утром 25 мая освобожденных российских бойцов сначала транспортировали из подконтрольных Киеву территорий в Белоруссию. Там им оказали медицинскую и психологическую помощь. Дальше их ожидал спецборт в Москву. Теперь их ожидает лечение и реабилитация в медицинских центрах Минобороны.

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