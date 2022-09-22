Военнослужащий союзных войск рассказал о событиях у Красного Лимана

Военнослужащий союзных войск рассказал агентству РИА Новости подробности событий у Красного Лимана. Там украинские солдаты, чтобы их не обнаружили, передвигались по трубам для орошения полей.

По словам военного, мелиоративные конструкции противник использовал для скрытного перемещения по местности. Собеседник агентства также показал журналистам, какие схроны затем обнаружили в этих трубах для подачи воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.